Каждая четвертая украинка подвергалась насилию за рубежом Periscope Research: более 25% беженок с Украины подвергались насилию за границей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 25% беженок с Украины подверглись сексуальному и физическому насилию за границей, о чем свидетельствуют результаты опроса Periscope Research для «Украинского женского конгресса». По словам соучредительницы организации Светланы Войцеховской, которые передает издание «Укринформ», половина украинок также сталкиваются за рубежом с проблемами по женскому здоровью.

Из них подвергались сексуальному насилию 15%, физическому — 7,1%, физическому и сексуальному — 3,5%, — сообщила Войцеховская.

Она уточнила, что на гинекологические проблемы жаловались 44% респонденток. При этом у трети из них болезни обострились с началом боевых действий в стране. Опрос проводился в 18 разных странах. Участие в нем приняли 800 украинских беженок.

Ранее уроженка Украины Виктория, которая переехала в Великобританию, заявила, что живущие там беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства. По ее словам, она и тысячи ее соотечественников не знают, что их ждет в будущем, но продолжают работать на износ. Эту информацию подтвердила представитель Британского Красного Креста Оливия Филд, которая сообщила, что уже этой зимой тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными.