Казахстанцы на яхте могут быть виновны в гигантском пожаре в Греции Власти Греции обвинили восемь казахстанцев в поджоге соснового леса на Гидре

Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas/Global Look Press

Тушение пожара в Греции

Восьмерым жителям Казахстана предъявили уголовные обвинения из-за соучастия в поджоге соснового леса на острове Гидра в Греции, сообщила газета Ekathimerini. По информации прокуратуры, иностранцы арендовали яхту и запускали с нее пиротехнику, что и стало причиной возгорания.

Уточняется, что обвиняемые в поджоге казахстанцы уже покинули Грецию. В связи с этим власти обратились к руководству республики. Как сообщалось ранее, пожар уничтожил большую часть единственного соснового леса в Греции.

По делу о пожаре также было арестовано 13 человек, включая капитана яхты. На тушение возгорания ушло более суток, властям пришлось привлекать военных и спасателей. Уточняется, что яхта, которую арендовали казахстанцы, стоит не менее $300 тысяч за выезд.

Днем ранее представитель пожарной службы Греции Василиос Ватракояннис сообщал о тушении сильнейшего пожара на горе Парнита вблизи Афин. Скорость ветра в районе возгорания достигала 50 километров в час, что осложняло борьбу с возгоранием. Как добавил Ватракояннис, сложились сложные и опасные условия. Информация о пострадавших при этом не поступала.