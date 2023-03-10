Католическая церковь Германии разрешила благословлять однополые пары Католическая церковь Германии начнет благословлять однополые пары с марта 2026 года

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Католическая церковь Германии будет благословлять однополые пары. Соответствующее решение было принято 10 марта на синодальном собрании во Франкфурте-на-Майне, которое было посвящено вопросам реформирования в церкви. Решение начнет действовать с марта 2026 года. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что за проголосовали 176 из 202 членов собрания, против выступили 14, еще 12 епископов воздержались от выражения своего мнения. В ближайшие три года предполагается заняться подготовкой документов и литургической формы церемонии благословения.

В настоящее время в ряде католических приходов ФРГ уже благословляют однополые браки, однако пока эта церемония находится в «серой зоне» церковного права. В будущем священников не станут карать за совершение соответствующего обряда.

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