«Катится в пропасть»: Германии предсказали осеннюю волну протестов Блогер Майданский: энергетический кризис вызовет массовые протесты в Германии

Антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис в Германии, а большинство жителей страны не имеют сплоченности в вопросе поддержки украинских беженцев, поэтому осенью в стране стоит ожидать волну массовых беспорядков и демонстраций, убежден блогер Станислав Майданский, который живет в ФРГ более 20 лет. В беседе с «360» он добавил, что многие немцы не доверяют западной пропаганде и верят в победу России.

Германия катится в пропасть. Санкции ударили по нашей стране гораздо сильнее, чем по остальным. Правительство бездействует, а не решает накопившиеся проблемы. Наш случай стал уникальным для всей Европы, — отметил блогер.

Майданский рассказал, что власти Германии были убеждены в том, что Россия больше нуждается в поставках газа в Европу, потому что не сможет найти других клиентов, однако реальность оказалась другой. Он подчеркнул, что Россия перенаправляет поставки в страны Востока, а ФРГ теряет много денег из-за нехватки энергоносителей.

Глава Бундесбанка (Центральный банк Германии) Йоахим Нагель ранее заявил, что уровень инфляции в стране может достичь к осени рекордного показателя в 10%. В последний раз такой показатель снижения экономики был зафиксирован в 1951 году. При этом он подчеркнул, что сама проблема инфляции останется актуальной и в следующем году, а при дальнейшем ухудшении экономической обстановки возможна рецессия.