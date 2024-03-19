«Катастрофа»: военэксперт о реальных потерях ВСУ убитыми и ранеными Военэксперт Матвийчук назвал катастрофой для ВСУ потерю больше миллиона солдат

Фото: МО Украины

Потеря Вооруженными силами Украины более одного миллиона военнослужащих является настоящей катастрофой для Киева, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он прокомментировал данные Генштаба ВС России, согласно которым ВСУ лишились 400 тысяч человек безвозвратно, еще около 600–700 тысяч были ранены. По мнению Матвийчука, Украина не способна восстановить боеспособность своей армии и ее распад неизбежен.

Потери ВСУ уже стали критичными, Киев не способен восстановить боеспособность украинской армии. Чем дольше Зеленский сопротивляется, тем хуже для его страны, распад Украины неизбежен. Зеленский удерживается за власть только благодаря финансовой и военно-технической поддержке Запада, главным образом США, — заявил эксперт.

Матвийчук выразил уверенность, что после распада Украины ее остатки поделят между собой страны-интересанты. По его словам, если говорить о Западе, то к таким странам относятся в том числе Румыния, Венгрия и Польша.

Ранее Матвийчук предположил, что Польша готовится ввести войска на Украину. По его мнению, слова экс-главы Генштаба ВС Польши Раймунда Анджейчака о миллионных потерях ВСУ — это прямой намек на подобный сценарий развития событий.