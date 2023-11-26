«Картофель и конспирация»: в Киеве поразились изобретательности уклонистов Госпогранслужба Украины: уклонисты стали лучше шифроваться и использовать пароли

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы республики. Там рассказали, что во время одной из таких попыток покинуть страну использовались пароли и сразу несколько номеров телефонов для связи.

Перед тем, как сесть в автомобиль, на котором нарушителей должны были доставить к украино-словацкой границе, мужчины должны были назвать контрольное слово «картофель». Однако меры предосторожности не сработали, украинские пограничники остановили пятерых уклонистов и их проводника в 200 метрах от границы. Представители ведомства отметили, что за шанс уехать из страны мужчины заплатили от $5 тыс. до $8 тыс.

До этого сообщалось, что порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Отмечается, что случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.

Известно, что сотрудники украинских военкоматов часто не церемонятся с мужчинами: ранее в Одессе остановили автобус и вывели из него всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. Инцидент произошел утром, когда люди ехали на работу. Внезапная остановка вызвала недовольство оставшихся в салоне пассажиров. Они нецензурно отзывались о «виновниках» задержки и задавались вопросом, почему те сами не едут в зону боевых действий.