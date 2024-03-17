Карлсон готовит расследование о темном прошлом Брижит Макрон «КП»: Карлсон готовит программу о прошлом Брижит Макрон

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон

Американский журналист Такер Карлсон готовит программу о прошлом первой леди Франции Брижит Макрон, вокруг которой ходит множество слухов, сообщает KP.RU. Издание углубилось в тему и попыталось разобраться, почему супругу французского лидера называют «он».

По данным портала, тезис о том, что Брижит Макрон — не тот человек, за которого она себя выдает, был выдвинут в 2021 году журналистами Ксавье Пуссаром и Наташей Рей. Так, Пуссар разместил в издании «Факты и документы» фото семьи Тронье (девичья фамилия Брижит), на котором запечатлена мать семейства, а у нее на коленях — маленькая девочка. При этом черты ее лица еще «не устоялись». Рядом с ними стоит брат будущей первой леди Жан-Мишель, который, как отмечается, очень похож на Брижит.

Сторонники теории заговора считают, что Брижит скончалась от болезни в 1961 году, семья скрыла этот факт. При этом Жан-Мишеля сильно потряс данный факт, после чего он отправился учиться в Алжир, где попал под влияние агента секретной службы. Так молодой человек стал «фальшивой Брижит», которая должна была внедряться в школы Франции, вычислять перспективных подростков и влиять на них, внедряя в теневое государство. Как сообщает KP.RU, разобраться в этом вопросе решил Карлсон.

Ранее в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон отверг слухи о трансгендерности своей супруги. Он заявил, что подобная ложная информация вызывает в нем гнев.