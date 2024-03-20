Карла III заметили уезжающим из резиденции в Лондоне

Фото: IMAGO/Global Look Press

Карл III

Короля Карла III заметили во время того, как он покидал Кларенс-хаус, являющийся резиденцией членов британской королевской семьи в Лондоне, передает Daily Mail. Монарх сел в автомобиль в сопровождении своей супруги Камиллы. По информации издания, королевскую семью сразу же окружила толпа фанатов.

Короля видели покидающим Кларенс-хаус в сопровождении королевы Камиллы. <...> Толпы королевских фанатов выстроились в очередь, чтобы увидеть, как монархи уезжают на своих автомобилях в окружении охраны. <...> Камилла улыбалась и махала публике с заднего сиденья своей машины, проезжающей по улице Мэлл, — говорится в материале.

Издание добавило, что Карл III появился на публике после того, как в Сети распространились слухи и теории заговора. СМИ и поклонники предполагали, что король скончался, а принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию, заменили двойником.

Ранее Букингемский дворец опубликовал фото короля Великобритании, которое, как утверждается, было снято утром 19 марта во время его встречи с ветеранами корейской войны. Пресс-служба королевской семьи распространила снимок на фоне слухов о смерти монарха.