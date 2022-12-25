Карл III впервые произнес рождественскую речь в качестве короля Британии

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III записал свою первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании. В ней он заявил об экономических трудностях, с которыми сталкиваются простые британцы.

Также монарх заявил о том, что в основе общества лежит вера в способность каждого человека приносить свет в жизнь других. Особенно он отметил военных и медиков, а также благотворительные организации и людей, которые жертвуют средства и еду нуждающимся.

Рождество, конечно, является христианским праздником, но силу света, преодолевающего тьму, приветствуют вне рамок веры. Поэтому, какой веры бы вы ни были, даже если вы не относите себя ни к одной, в этом животворящем свете и истинном смирении нашего служения другим, я верю, мы сможем найти надежду для будущего, — сказал Карл III.

Помимо этого, Карл III почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа.

Ранее обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд назвал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского мрачным, так как, по словам главы государства, в Киеве не горят праздничные огни и нет звона колоколов. В своей статье он указал на слова Зеленского о том, что за 10 месяцев конфликта тот «потерял самого себя».