Карл III впервые после операции принял участие в публичном мероприятии Карл III принял участие в публичном мероприятии по случаю англиканской Пасхи

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Карл III

Король Великобритании Карл III принял участие в службе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка по случаю англиканской Пасхи, это стало его первым публичным мероприятием после перенесенной в январе операции, сообщает телеканал SkyNews. Он прибыл на службу вместе с королевой-консортом Камиллой. Как отмечают британские журналисты, его появление на службе может говорить о постепенном возвращении к исполнению обязанностей монарха.

Службу также посетили брат монарха герцог Йоркский Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, сестра короля принцесса Анна с мужем вице-адмиралом в отставке Тимоти Лоуренсом и младший брат Карла III герцог Эдинбургский Эдвард с женой Софи.

Наследник британского престола принц Уильям остался в коттедже Аделаида на территории Виндзорского замка со своей супругой принцессой Кейт Миддлтон, которая проходит курс лечения в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием.

В феврале Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

22 марта стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса заявила, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи. Она отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.