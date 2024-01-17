Названа причина ухода Карла III на больничный Карл III на время оставит обязанности из-за доброкачественной опухоли

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Карл III

Король Великобритании Карл III на время перестанет исполнять публичные обязанности, поскольку нуждается в медицинской помощи, говорится в заявлении Букингемского дворца. На следующей неделе ему проведут некую медицинскую манипуляцию, связанную с доброкачественным новообразованием.

Как и тысячам мужчин каждый год, королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование у Его Величества доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры. Публичные обязанности короля будут отложены на короткий период времени для [его] восстановления, — говорится заявлении Букингемского дворца.

Ранее королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном — принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.