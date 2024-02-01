Стало известно о планах Карла III досрочно отречься от короны

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Король Великобритании Карл III может досрочно отречься от короны, сообщает «Москва 24» со ссылкой на New York Post. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел заявил, что 75-летний король планирует сделать это в течение ближайшего десятилетия. По его словам, Карл подготовил план, за счет которого трон перейдет принцу Уильяму.

Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: «Я сделал достаточно», — заявил Баррел.

Бывший дворецкий принцессы Дианы уверен, что в Великобритании в ближайшее время появятся новые король и королева. По словам Баррела, сам Карл займется «тем, чем захочет».

Ранее стало известно, что Карл III временно перестал исполнять публичные обязанности, так как ему была необходима медицинская помощь. У него обнаружили доброкачественное новообразование, требовавшее хирургического вмешательства.

До этого королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном — принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной».