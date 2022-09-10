Карл III «повздорил» с чернильницей Карл III потребовал убрать чернильницу при подписании прокламации о восшествии на престол

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Карл III

Британский король Карл III при подписании прокламации о восшествии на престол потребовал убрать чернильницу со стола. Монарх несколько раз жестом попросил своих помощников убрать предмет для письма, а затем состроил гримасу, когда чернильница осталась на столе.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.