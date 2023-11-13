Карьера премьера Португалии оказалась разрушена из-за ошибки прокуратуры Премьер Португалии ушел в отставку из-за ошибки прокуратуры в деле о коррупции

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

Антониу Коста

Премьер-министр Португалии Антониу Коста подал в отставку, после того как прокуратура расшифровала прослушку по делу о коррупции и услышала в ней имя политика, сообщает издание Euroactiv. Позднее выяснилось, что сторона обвинения допустила ошибку, спутав главу правительства с одним из министров. Прокуратура признала свою ошибку, после того как власти страны распустили парламент и назначили новые выборы.

Прокуратура, ответственная за расследование в отношении бывшего премьер-министра Антониу Косты, признала ошибку в расшифровке прослушки, которая привела к его падению. Она перепутала его имя с именем министра экономики Антониу Косты Сильвы, — говорится в материале.

Речь идет о прослушке телефонного разговора, в котором директор одной из португальских компаний общается с сотрудником. В ходе беседы глава организации просит работника обратиться к властям с просьбой о «помощи». При этом он упоминает фамилию Косты, которая, как оказалось, относится к министру экономики, а не к премьеру.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров. Это связано с тем, что правящая партия не набрала большинство на парламентских выборах. Согласно правилам, в этом случае фракция не имеет права на формирование правительства.