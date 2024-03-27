Капитан снесшего мост в Балтиморе судна мог быть украинцем «Страна»: капитан сбившего мост в Балтиморе судна может быть украинцем

Фото: Patorjk/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

На судне, которое врезалось в автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, мог находиться уроженец Украины, сообщает Telegram-канал издания «Страна». Авторы материала отметили, что украинское гражданство имел, скорее всего, капитан.

Капитан судна Dali, которое сегодня ночью снесло мост в американском Мэриленде, предположительно, гражданин Украины, — уточнили журналисты.

При этом управляющая компания судна Synergy Marine Group уже выступила с официальным заявлением. Представители предприятия рассказали, что все 22 члена экипажа были из Индии.

Автомобильный мост обрушился в городе Балтимор американского штата Мэриленд после того, как в него врезался контейнеровоз. По информации СМИ, в момент столкновения там находились машины. Судно при этом загорелось, затем затонуло, как и несколько соскользнувших с дорожного полотна автомобилей. В Сети появилось видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что несколько пролетов огромной конструкции рухнули в воду.

До этого край возведенного для соревнований по сноуборду трамплина упал в Тюмени вместе с находившимися на нем людьми. В результате происшествия никто не пострадал.