Кандидаты в ЕП от Франции отринули идею дать Украине ракеты для атак по РФ Ряд французских кандидатов в ЕП не захотели давать ВСУ ракеты для атак по РФ

Фото: МО РФ

Ряд лидеров списков французских партий на выборах в Европарламент в ходе теледебатов отвергли идею поставок Украине Европой ракет для ударов вглубь российской территории. Они аргументировали это тем, что не хотят усугублять конфликт. Трансляцию встречи вел телеканал BFMTV.

Вы конкретно спрашиваете о возможности отправки ракет, которые могут непосредственно затронуть российскую территорию — я против, как и многие европейские главы государств, — заявил глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделля, объяснив, что такой шаг бы поспособствовал эскалации.

Также рассудила и кандидат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри. Она не считает разумным «повышение уровня эскалации», которое может повлечь за собой «столкновение двух ядерных держав — Франции и России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что Североатлантический альянс заигрывается в военной риторике и повышает градус эскалации. По его словам, НАТО впадает в военный экстаз, о чем свидетельствует предложение Столтенберга разрешить наносить удары по российским территориям западным оружием.

При этом 20 мая председатель комитета по иностранным делам Нацассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж обратился к правительству страны с призывом разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России французским оружием. «Время пришло», уверен парламентарий.