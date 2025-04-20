Кандидат в президенты Польши спровоцировал скандал заявлениями о Путине Кандидат в президенты Польши Мацяк публично защитил Путина во время теледебатов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Претендующий на пост президента Польши Мацей Мацяк, которого некоторые западные журналисты прозвали «кандидатом от Владимира Путина», во время теледебатов выступил с новым заявлением в поддержку российского лидера. Так, он пристыдил спикера сейма Шимона Холовню, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ, передает wPolityce.

Как второе лицо государства, вы позволили себе оскорбительные высказывания в адрес президента России. У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с РФ, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов? — отметил Мацяк.

Кроме того, он раскритиковал планы сотрудничества Варшавы с американской компанией Westinghouse по строительству атомной электростанции, назвав это невыгодным для страны.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в первом раунде переговоров с Путиным. По его мнению, нерешительность Вашингтона стала причиной ракетного удара по ВСУ в городе Сумы. Эксперт выразил надежду, что США изменят свою позицию в отношении Москвы.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Польша и страны Балтии пострадают в первую очередь в случае возможного нападения НАТО на Союзное государство России и Белоруссии. По его словам, и Польша, и страны Прибалтики на словах регулярно «бряцают оружием».