Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время телеэфира

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс по-русски обратилась к народу России. Призыв «вместе строить мир в Европе» прозвучал во время интервью на телеканале France 2.

Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой, — сказала Пекресс.

После этого по просьбе ведущей она перевела фразу на французский язык.

Ранее Пекресс признавалась, что в 15-летнем возрасте увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. Она даже побывала в Ялте в одном из пионерлагерей, хотя, по её словам, не поддерживала коммунистическую идеологию.

Во время перестройки Пекресс встречалась с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, а позже — с президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования Франции (2007–2011), она приезжала в Москву и встречалась с Владимиром Путиным.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года. Помимо Пекресс о желании баллотироваться на высший государственный пост заявили руководитель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго и другие. Действующий президент Эммануэль Макрон официально об участии в предвыборной гонке пока не объявил.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила заменить Европейский союз на Европейский альянс наций.