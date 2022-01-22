Кандидат в президенты Франции признался в любви к России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур признался в любви к России и призвал снять санкции. По словам политика, Россия и Франция должны быть друзьями. Он отметил, что является большим почитателем русской культуры, творчества Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Василия Гроссмана, сообщает РИА Новости.

Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США. Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, — поделился Земмур.

По мнению политика, как только сотрудничество между странами Европы и Россией налаживается, США пытаются помешать мирному содействию.

Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу​​​. Я полагаю, что французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем, — рассказал кандидат в президенты.

Эрик Земмур является французским журналистом и писателем. Он придерживается крайне правых взглядов, а также жёсткой позиции по вопросу иммиграции: в частности, выступает за рэмиграцию — возвращение эмигрантов на родину.

Ранее читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали командующего военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым принадлежит России по праву. Большинство пользователей заявили, что Украина пытается втянуть Европу в войну, которую сама не хочет вести. При этом многие назвали абсурдом отправлять военного в отставку за то, что он говорит правду.