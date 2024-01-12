Кандидат в президенты Финляндии зарекся по поводу России Кандидат в президенты Финляндии Стубб заявил, что не будет общаться с РФ

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине. Политик уточнил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой, но она сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки», сообщает Reuters.

В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством, — отметил Стубб.

Ранее правительство страны приняло решение о продлении закрытия пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц. Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран. К 30 ноября были закрыты все КПП, работа которых была приостановлена до 13 декабря. 14 декабря была ненадолго возобновлена работа двух КПП, но 15-го числа граница была закрыта полностью до 14 января.

После этого вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией. По ее словам, взаимная торговля РФ как с этой страной, так и с Европой в целом уже деградировала, поэтому терять нечего.