Кандидат в президенты Эстонии захотел говорить с Путиным по-русски

Кандидат в президенты Эстонии Алар Карис в случае избрания на пост главы государства намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и пообщаться с ним без переводчиков. Об этом политик рассказал в эфире телеканала ETV+.

Карис посетовал, что его русский язык «заржавел», поэтому он намерен подтянуть свои знания к возможной встрече с Путиным.

Кандидат в президенты заявил, что Россия является важным региональным игроком и соседом Эстонии, поэтому необходимо учитывать её внешнеполитическую стратегию. Он добавил , что отношения Москвы с Таллином, странами — членами НАТО и государствами Запада в целом напряжённые и их необходимо их налаживать.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Евросоюзу профинансировать создание в её стране и в других балтийских республиках системы ПВО среднего радиуса действия для сдерживания России. Эстонские власти по-прежнему опасаются «российской агрессии» и настаивают на формировании собственных вооружённых сил, чтобы противостоять ей до подхода западных союзников.