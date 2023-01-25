Кандидату в президенты Чехии потребовалась защита из-за угроз убийством Кандидат в президенты Чехии Бабиш обратился в полицию за «временной защитой» из-за угроз

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Андрей Бабиш

Кандидат на пост президента Чехии Андрей Бабиш обратился в полицию за временной защитой из-за угроз убийством, поступивших в адрес него и его жены, передает EADaily со ссылкой на слова политика. Бабиш также отметил, что вынужден был прекратить «контактную» предвыборную кампанию. По факту анонимных угроз правоохранители на данный момент проводят проверку.

Пуля в конверте для моей жены, анонимное письмо с угрозой смерти мне, а теперь стреляная гильза на парковке у Соколовны в Пругонице. Я позвонил в полицию и попросил так называемую временную защиту, — заявил чешский политик.

Автор анонимного письма, которое получил Бабиш, пообещал застрелить его, если он выиграет выборы. Он написал, что «не может победить рак», но может «стать героем для своих сыновей» и обеспечить для своих близких лучшее будущее. Он поставил политика перед выбором — «либо ты проиграешь, либо умрешь, либо отступишь».

Ранее письмо с угрозами получила жена Бабиша — Моника. В конверте также содержался боевой патрон. По словам политика, полиция уже начала проверку по факту инцидента. Бабиш возмутился угрозам и подчеркнул, что речь идет о «запугивании кандидата в президенты страны, чего в свободном обществе происходить не должно». Он также рассказал о поездке в рамках избирательной кампании, во время которой его и жену оскорбляла и едва не смяла толпа людей.