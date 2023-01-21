Кандидат в президенты Чехии Бабиш получил письмо с патроном и угрозами

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Бабиш

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш получил анонимное письмо с угрозами и боевым патроном, сообщает портал idnes.cz. По его словам, полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Сегодня (в субботу) утром охрана передала мне конверт, адресованный моей жене Монике, в нем был боевой патрон и анонимное послание, полное угроз. Я немедленно сообщил об этом полиции, которая уже занялась расследованием инцидента, — сказал политик.

В пресс-службе полиции подтвердили обращение Бабиша и заверили, что «интенсивно занимаются» данным делом. При этом предпринимаемые в рамках расследования меры не раскрыли, но сообщили, что присланный политику патрон отправлен на экспертизу.

Бабиш возмутился угрозами и подчеркнул, что речь идет о запугивании кандидата в президенты страны, чего в свободном обществе происходить не должно. Он также рассказал о поездке в рамках избирательной кампании, во время которой его и вместе с женой оскорбляла и едва не смяла толпа людей.

Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы. Мои сторонники и избиратели ничего подобного не совершают, — заявил Бабиш.

Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 13-14 января. Согласно его итогам, Бабиш набрал 34,99% голосов, а его оппонент, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел — 35,4%. Они будут бороться за пост президента во втором туре, который намечен на 27-28 января. Полномочия действующего главы государства Милоша Земана истекают 8 марта.