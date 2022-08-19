Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20 Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на встречи G20 до конца спецоперации

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава минфина королевства Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя чиновника. По его словам, партнеры и союзники Лондона несут «коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение российского лидера ужасающим».

Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [«Большой двадцатки»], пока он не прекратит конфликт на Украине, — сказал представитель Сунака.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин намерен посетить саммит G20 на Бали. Он также заявил о желании приехать на встречу «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, формат участия Путина в саммите G20 определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на мероприятие.