Кандидат в премьеры Британии призвал Лондон признать КСИР террористами Кандидат на пост премьер-министра Британии Риши Сунак призвал Лондон признать КСИР террористами

Фото: Mark Thomas /Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал Лондон внести Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в число террористических организаций, передает The Telegraph. Политик также заявил о необходимости ввести санкции против Ирана после нападения на британского писателя Салмана Рушди.

Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР, — сказал Сунак.

Политик считает, что в настоящее время появилась срочная необходимость новой, укрепленной ядерной сделки и ужесточенных санкций против Ирана. Сунак подчеркнул, что если меры не приносят результатов, то это говорит о тупике, в который мог зайти Совместный всеобъемлющий план действий.

Нападение на Рушди было совершено 12 августа перед его лекцией в городе Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Преступник несколько раз ударил его ножом, после чего литератора госпитализировали с ранениями шеи и живота. Агент писателя рассказал, что тот был прооперирован и подключен к аппарату ИВЛ. Не исключено, что он лишится глаза. 14 августа Рушди отключили от ИВЛ.

Телеканал NBC сообщил, что задержанный по подозрению в нападении на Рушди симпатизирует шиитскому течению ислама и деятельности элитной части ВС Ирана. Отмечалось, что полиция США не выявила конкретных связей с организацией, но предварительно допускается, что мужчина поддерживает иранские власти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву покарать Рушди за богохульство. Причиной стал роман писателя «Сатанинские стихи».