Кандидат в канцлеры Германии высказался о вероятном будущем партии Меркель

Народ Германии хочет ухода партии Ангелы Меркель в оппозицию. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии, член СДПГ Олаф Шольц, передает Welt. Его партия набрала большинство на прошедших выборах в Бундестаг.

Немцы продемонстрировали желание ухода блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в оппозицию, считает кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц, чью пресс-конференцию транслировал Welt.

Я думаю, что народ Германии хочет, чтобы... блок ушел в оппозицию, - заявил Шольц, подчеркнув, что на это указывают итоги выборов.

Ранее стало известно, что СДПГ выиграла выборы в парламент ФРГ, набрав 25,7% голосов избирателей после подсчёта данных всех округов. Правящий блок ХДС/ХСС занял второе место с результатом в 24,1%, показав самые низкие цифры за всю историю.

Победившая политическая партия сможет сформировать правительство, которое возглавит лидер её партийного списка. Меркель еще в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и объявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на должности канцлера.