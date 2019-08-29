Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

Претендент на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Верховной раде, заявил, что курс Киева в ЕС и НАТО сохранится. На пост главы МИД его кандидатуру предложил президент страны Владимир Зеленский.

Объявленные президентом Зеленским приоритеты остаются без изменений — ЕС и НАТО. Тут всё довольно понятно — есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения, — цитирует Пристайко РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее депутаты Верховной рады утвердили главу украинского кабмина, им стал Алексей Гончарук. На должность главы Минобороны страны парламентарии избрали Андрея Загороднюка.

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