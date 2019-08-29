Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что в организации считают логичным и последовательным решение российского правительства о выплате взносов за 2017 и 2018 годы.

По его словам, в Москве планировали перевести деньги изначально. Российская Федерация всегда говорила, что, когда будет преодолён тупик в организации, она выплатит свои взносы, — цитирует Хольтгена ТАСС. Как писал...