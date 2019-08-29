https://static.news.ru/photo/1ec42ba2-ca7b-11e9-b354-fa163e074e61_660.jpgФото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com
Претендент на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Верховной раде, заявил, что курс Киева в ЕС и НАТО сохранится. На пост главы МИД его кандидатуру предложил президент страны Владимир Зеленский.
Объявленные президентом Зеленским приоритеты остаются без изменений — ЕС и НАТО. Тут всё довольно понятно — есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения, — цитирует Пристайко РИА Новости.