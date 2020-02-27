https://static.news.ru/photo/5b943254-5926-11ea-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/Global Look Press

Без России или в противодействии ей в Европе в долгосрочной перспективе не будет политической стабильности. Об этом заявил давний соперник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Фридрих Мерц, выдвинувший свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Политик призвал Германию и Евросоюз к сближению с Москвой. Мерц считает, что Брюссель должен приложить все усилия, чтобы точек соприкосновения в XXI веке стало больше.

Сейчас Россия очень сильно осложняет нам жизнь, — цитирует Tagesschau слова вероятного преемника Меркель.

Как писал NEWS.ru, удерживающий власть в Германии с 2005 года ХДС сменит председателя после провальных региональных выборов 23 февраля. Новый лидер поведёт партию на выборы в бундестаг в 2021 году. Внутрипартийное голосование назначено на 25 апреля.