Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде

Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

Расследование против руководства партии «Союз90/Зелёные» начала прокуратура Берлина. В числе подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По информации издания, руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате надбавок, связанных с коронавирусом. Представитель прокуратуры подтвердил начало расследования в связи «с начальным подозрением». При этом он...