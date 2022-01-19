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Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде

Канцлер Германии Шольц предложил России признать, что сила в правде, а не наоборот
01:58, 20 января 2022
Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию признать, что «сила в правде, а не наоборот». Эти слова он произнёс на Всемирном экономическом форуме. Запись выступления опубликована на сайте мероприятия.

По словам Шольца, Германия решительно настроена защищать Украину в случае эскалации «российской агрессии».

Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот, — заявил канцлер.

Шольц призвал Россию осознать, что выгоды от сотрудничества перевешивают дальнейшую конфронтацию.

Украина и страны Запада в последние недели обвиняют Россию в эскалации ситуации на российско-украинской границе. Кремль эти обвинения неоднократно отвергал.

В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал, в случае вторжения РФ на Украину, заретить российским банкам прекратить операции с долларом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том. что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».

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