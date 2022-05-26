Шольц: мы должны дать понять Путину, что навязанного мира не будет

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Украине не может быть навязан мир на чужих условиях. Он не будет принят ни украинцами, ни Европой. Необходимо, чтобы президент России Владимир Путин понимал это, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит ТАСС.

Мы постоянно должны давать понять Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем, — сказал политик.

Канцлер Германии также отметил, что в настоящее время мир переживает «поворотный момент». Он подчеркнул, что не должны предприниматься действия, которые могут сделать НАТО стороной конфликта на Украине.

Ранее Шольц заявил, что не видит никаких признаков урегулирования ситуации на Украине. Он предположил, что конфликт ждет дальнейшая эскалация. Глава правительства ФРГ предположил, что Москва возобновит переговоры с Киевом, когда поймёт, что не может его сломить. Он также добавил, что Германия не должна допустить победы России на Украине.