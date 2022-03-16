Канцлер ФРГ рассказал, как помогает переговорам России и Украины

Германия доводит свою позицию и позицию Евросоюза и НАТО до России и таким образом вносит свой вклад в переговоры РФ с Украиной. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости. Политик подчеркнул, что решение о том, каким будет результат переговоров, Украина должна принять самостоятельно.

В то же время дело обстоит так, что ведутся переговоры, и мы вносим любой вклад, который можем, чтобы у этих переговоров был шанс. Мы говорим с обеими сторонами, но мы также чётко даём понять Путину, в чём заключается позиция Германии, Европейского союза и НАТО в этом вопросе. Это служит тому, чтобы поддерживать переговорные возможности Украины, — рассказал Шольц.

Он также добавил, что проявит самостоятельность в главном вопросе.

Украина должна решать, какой результат она примет или нет. Это не наше дело и никого другого. Речь идёт об Украине, о собственной стране, собственном суверенитете. Это мы должны всегда иметь в виду, когда мы готовы помочь, и мы готовы помочь, будучи на стороне Украины, — сказал немецкий канцлер.

Ранее сообщалось, что германский канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они призвали российского коллегу срочно достигнуть перемирия на Украине. По мнению Макрона и Шольца, кризис должен быть разрешён путём переговоров.

Перед этим Путин в ходе телефонного разговора рассказал Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Президент РФ и канцлер ФРГ обсудили «варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей».