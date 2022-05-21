Канцлер ФРГ призвал Шрёдера оставить все посты в России

Герхард Шрёдер / Фото Stefan Boness/Ipon via www.imago/Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц полагает, что бывший глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер после ухода из руководства «Роснефти» также должен покинуть другие должности, связанные с Россией, сообщает Welt. На данный момент Шрёдер ещё возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.

Мы принимаем к сведению, что это произошло c одной должностью, должны последовать и другие, — цитирует Шольца агентство.

Герхард Шрёдер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщается на сайте компании.

После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Комитет по бюджету решил сократить эту статью расходов.