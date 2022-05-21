Немецкий канцлер Олаф Шольц полагает, что бывший глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер после ухода из руководства «Роснефти» также должен покинуть другие должности, связанные с Россией, сообщает Welt. На данный момент Шрёдер ещё возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.
Мы принимаем к сведению, что это произошло c одной должностью, должны последовать и другие, — цитирует Шольца агентство.
Герхард Шрёдер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщается на сайте компании.
После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Комитет по бюджету решил сократить эту статью расходов.