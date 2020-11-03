Канцлер Австрии заявил о четырёх погибших в результате стрельбы в Вене

https://static.news.ru/photo/619f7a04-1dcb-11eb-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Vaclav Pancer/Global Look Press

Четыре жителя Вены стали жертвами теракта, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время телеобращения к нации. По его словам, власти страны выявят и заставят ответить радикалов, совершивших атаку в столице республики.

Хладнокровно были убиты четыре гражданских и безоружных человека. Пожилых женщину и мужчину, молодого прохожего и официантку внезапно убили, — заявил политик в эфире телеканала OE24.

2 ноября 2020 года группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

20-летний Куйтим Фейзулай, застреленный австрийскими силовиками при задержании, имел судимость за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории РФ организация).

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждан России среди тех, кто пострадал в результате теракта в Вене, нет. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Дипломат добавил, что охрана посольства в связи с инцидентом усилена.