Канцлер Австрии привьётся вакциной из РФ в случае её регистрации в ЕС

https://static.news.ru/photo/43aaef2a-35ad-11eb-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе. В этом сам канцлер признался в интервью СМИ.

Отвечая на вопрос немецкого издания Welt Am Sonntag, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом, Курц ответил утвердительно , отметив, что для этого они должны быть зарегистрированы в Европе.

В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах, — заявил австрийский канцлер.

Также Курц сообщил, что Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса.