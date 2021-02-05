Канцлер Австрии привьётся вакциной из РФ в случае её регистрации в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе. В этом сам канцлер признался в интервью СМИ.
Отвечая на вопрос немецкого издания Welt Am Sonntag, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом, Курц
В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах, — заявил австрийский канцлер.
Также Курц сообщил, что Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса.