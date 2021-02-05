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Европа

Канцлер Австрии привьётся вакциной из РФ в случае её регистрации в ЕС

04:57, 07 февраля 2021
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе. В этом сам канцлер признался в интервью СМИ.

Отвечая на вопрос немецкого издания Welt Am Sonntag, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом, Курц ответил утвердительно, отметив, что для этого они должны быть зарегистрированы в Европе.

В случае с вакцинами речь идёт только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах, — заявил австрийский канцлер.

Также Курц сообщил, что Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса.

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