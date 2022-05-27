Канцлер Австрии поставил Путина перед выбором Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил Путину изъятием газохранилища «Газпрома»

Карл Нехаммер / Фото IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом, сообщает ТАСС. В свою очередь российский президент, как сообщил Кремль, обещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию.

Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения, — сказал Нехаммер.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия на 80% зависит от российского газа. По его словам, руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из России. Он также отметил, что Австрия сможет стать независимой от поставок российской нефти только через несколько лет, на данном этапе это сделать невозможно.

11 апреля в Ново-Огaрёво состоялась встреча между Нехаммером и Путиным. Канцлер в интервью австрийским СМИ заявил, что в ходе встречи российский лидер заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Позже Австрия и нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа по новой схеме — через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли.