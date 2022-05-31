В Австрии подтвердили, что Европа не будет вводить эмбарго на газ из РФ Канцлер Австрии Нехаммер подтвердил, что газового эмбарго не будет в шестом пакете санкций ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер / Фото Martin Juen via imago-images.de/Global Look Press

Газовое эмбарго не войдет в состав нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что в случае, когда речь идёт о надёжности поставок, для стран Европы будет проще отказаться от российской нефти, нежели от газа, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Газовое эмбарго не будет предметом следующего пакета санкций. Гораздо проще заменить нефть, если вы не пользуетесь российской нефтью, — пояснил Нехаммер.

Он подчеркнул, что странам — членам Евросоюза, несомненно, будет тяжело и болезненно отказаться от российской нефти, но «эта боль ничто по сравнению с той, что переживает украинский народ», передает его слова издание. По словам Нехаммера, его не беспокоит газоснабжение Австрии. Он подчеркнул, что Вена отказалась от условий Москвы платить за газ рублями.

Ранее Politico опубликовало список из восьми стран, которые продолжают покупать газ в России. В числе компаний, открывших счета в «Газпромбанке», чтобы выполнить условия Москвы об оплате поставок рублями, оказалась также австрийская OMV.

Позже стало известно, что перебои в работе французской Electricite de France (EDF) могут сорвать планы ЕС по отказу от российского газа. Зимой крупнейшему поставщику дешевой электроэнергии в Европе, возможно, самому придется импортировать АЭС у соседей, в частности, у Германии. Раньше компания уже импортировала электроэнергию, однако в этом году проблемы с газом будут по всей Европе, и восполнить дефицит будет сложнее, заявил соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк.