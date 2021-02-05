Канцлер Австрии поддержал Берлин в позиции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/37e31070-685a-11eb-9a8d-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Австрийский канцлер Себастьян Курц выразил поддержку властям Германии в их позиции по «Северному потоку — 2». Он заявил, что нельзя подрывать завершение проекта из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока — 2». Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством «Северного потока — 2». Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод строится только в интересах России, ошибается, — приводит слова Курца РИА Новости.

Он назвал «Северный поток — 2» очень позитивным проектом, который принесёт выгоду не только России, но также Германии, Австрии и другим странам Европы. Это европейский проект, отвечающий интересам стран ЕС, указал он.

В то же время Курц выступил с критикой в отношении Москвы и призвал освободить осуждённого в РФ оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал энергетику последним из мостов в отношениях между Европой и Россией и призвал его не разрушать.