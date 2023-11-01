Канцлер Австрии осудил осквернение еврейского участка кладбища Вены

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Карл Нехаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил нападение на еврейскую часть центрального кладбища Вены. Не установленные пока личности подожгли церемониальный зал и расписали стены иудейской секции свастиками в ночь на среду, 1 ноября. Как подчеркнул на этом фоне глава правительства на своей странице в Twitter (X), в австрийском обществе нет места антисемитизму.

Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и с ним будут бороться всеми политическими и правовыми средствами. Надеюсь, преступники будут быстро установлены, — написал Нехаммер.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в разных странах проходят митинги в поддержку той или иной стороны. Так, 28 октября в Риме участник манифестации в поддержку Палестины взобрался на ограду штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН и сорвал флаг Израиля. Находившиеся поблизости полицейские сразу задержали манифестанта.

Кроме того, два москвича сожгли флаг Израиля «в поддержку Палестины и Азербайджана». Нарушители порядка оказались родными братьями. Они записали происходящее на камеру, после чего выложили видео в Сеть. На кадрах видно, что злоумышленники размахивают флагами Азербайджана и Палестины. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день и начали проверку.