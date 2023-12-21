Канал польского гостелевидения не работает из-за спора властей и оппозиции Новостной канал TVP.info не работает из-за спора властей и оппозиции в Польше

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки, передает РИА Новости. Причиной является спор властей и оппозиции о контроле над ним. Также пользователи не могут зайти на сайт канала.

По данным агентства, ранее Министерство культуры и национального наследия уволило председателей правления Польского телевидения, радио и информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно с этим в должность вступили новые сотрудники, которые изберут новых членов совета.

В настоящий момент вместо новостного канала Польского телевидения транслируется tvp1. Как правило, на нем показывают различные художественные фильмы.

В Белграде лидеры оппозиции тем временем объявили о начале акции протеста. Они отказались признать предварительные результаты выборов в городское собрание и призвали своих сторонников выйти на митинг. Он прошел возле здания администрации. Протестующие выразили свое недовольство, направляясь к главному входу Республиканской избирательной комиссии, используя лозунги, свистки, петарды. Движение по улице Краля Милана возле здания администрации президента временно было перекрыто.