Канадцы приняли предупреждение о медведе за сообщение о вторжении СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане Канады Норманд Пион и Элен Жигер, отдыхавшие в районе населенного пункта Топлица в Румынии, получили предупреждение о присутствии медведя в этом районе, сообщает EADaily. Туристы не поняли сообщения из-за незнания румынского языка и очень испугались посчитав, что на страну напала Россия. Канадцы неправильно расслышали в нем румынское слово «urs» в оповещениях безопасности. Туристы посчитали, что речь идет о об атаке СССР (URSS) на Румынию в зоне Топлицы.

Два айфона и айпад Элен посылают нам одновременно тревогу, которая напомнила нам о ядерных угрозах времен холодной войны, когда Хрущев и Кеннеди угрожали друг другу на Кубе. Сигнал тревоги сопровождается текстом на румынском языке, — написали путешественники на своей странице в соцсети.

Канадцы также рассказали, что очень испугались и начали искать информацию на сайте канадских властей, думая, что им нужно как можно скорее покинуть Румынию, но так и не нашли информации о вторжении. Позже их друг перевел сообщение и выяснилось, что речь в нем шла всего лишь о медведе.

История о растерзавшем двух человек медведе на Сахалине оказалась фейком. Распространяемая в соцсетях и СМИ новость о медведе, жертвами которого на Сахалине якобы стали два человека, представляет собой классический фейк. Кроме того, стало известно, что фото женщины, погибшей в результате происшествия, были сделаны в другом регионе несколько лет назад.