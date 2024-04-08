Канада ведет переговоры о вступлении в альянс AUKUS Трюдо: Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS, заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо, передает CP24. Оборонительный альянс находится под руководством трех перечисленных стран.

Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости, — сказал Трюдо.

Первоначальная идея альянса, созданного в 2021 году, была сосредоточена на разработке атомных подводных лодок для Австралии. Трюдо говорит, что Канада рассмотрит вопрос о необходимости приобретения атомных подводных лодок, чтобы лучше защитить канадский суверенитет в Арктике. Он сделал эти комментарии после того, как федеральное правительство опубликовало план оборонной политики, который направлен на улучшение защиты канадского суверенитета на Севере.

План включает миллиарды долларов новых расходов, но в нем отсутствует подробный план достижения целевого показателя расходов НАТО в 2% ВВП. План, который включает новые подводные лодки, ракеты дальнего действия и самолеты раннего предупреждения, вместо этого увеличит военные расходы до 1,76 процента к 2030 году.