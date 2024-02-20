Канада передаст ВСУ свыше 800 многоцелевых дронов Минобороны Канады заявило о передаче ВСУ свыше 800 многоцелевых БПЛА

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Канада передаст украинским военным свыше 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70, заявила пресс-служба канадского министра национальной обороны Уильяма Блэра. Там отметили, что стоимость пакета помощи оценивается в 95 млн канадских долларов ($70 млн).

Отмечается, что БПЛА могут переносить до 3,5 кг полезной нагрузки, в том числе боеприпасы. Оттава начнет передавать дроны Киеву весной.

Ранее Канада предоставила Киеву дополнительные норвежские системы NASAMS (относится к ПВО). Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что провел переговоры с премьером Джастином Трюдо, в рамках которых обсуждались вопросы безопасности страны.

При этом телеканал CTV сообщал, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, закупленный год назад Канадой у США для поставки на Украину, до сих пор не получен Киевом. В одной из компаний-производителей заявили, что они не заключали необходимых контрактов.

Тем временем Канада рассматривает вариант передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7. Соответствующее намерение властей подтвердил представитель министра обороны Дэниел Минден, однако подчеркнул, что не у всех ракет имеются в наличии боеголовки. По его данным, в хорошем состоянии в настоящее время остаются не более восьми тысяч боеприпасов.