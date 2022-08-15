Камера видеонаблюдения сняла момент удара ВСУ по Энергодару

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Камера видеонаблюдения, расположенная на одном из зданий в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, зафиксировала момент прилета снаряда ВСУ по гражданской инфраструктуре, передают «Известия». На кадрах видно, как семья, сидевшая на лавке неподалеку, в спешке покидает опасное место, прихватив на руки детей. Также демонстрируется замедленная съемка падения боеприпаса.

О пострадавших и жертвах в результате попадания снаряда не сообщается.

Сутками ранее ВСУ обстреляли ракетами один из жилых районов Энергодара. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка, она получила осколочные ранения.

ВСУ стали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, расположенную на западе города. Из-за участившихся украинских атак Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов со стороны ВСУ атомного объекта. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.