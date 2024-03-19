Каллас пришлось оправдываться после слова Макрона о помощи Украине

Премьер-министру Эстонии Кае Каллас пришлось объясняться после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину. По ее словам, произошла «путаница» в англоязычной терминологии, передает портал ERR.

Тут возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке. На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе, — сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии пояснила, что речь шла о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины».

Ранее Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что всего месяц назад глава французского МИД Стефан Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называл пропагандой.