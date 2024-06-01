Каллас ответила, есть ли у Эстонии план на случай поражения Украины Каллас: у Эстонии нет плана на случай поражения Украины в конфликте с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Кая Каллас

Руководство Эстонии не предусмотрело план B на случай поражения Украины в конфликте с Россией, заявила премьер-министр республики Кая Каллас в интервью корреспонденту Би-би-си Фрэнку Гарднеру в Таллинне. По ее словам, тогда союзники Киева перестанут фокусироваться на плане A, предусматривающем его победу.

У нас нет плана B для российской победы. Потому что тогда мы бы перестали фокусироваться на плане A (победе Украины. — NEWS.ru), — сказала она.

Каллас призвала «не поддаваться пессимизму» в связи с возможным поражением Украины в текущем конфликте. По ее словам, победа Киева является не просто вопросом территории.

Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО, — продолжила премьер.

Каллас ранее заявила, что Запад боится в полную силу поддерживать Украину из-за опасений. По ее словам, при оказании помощи Киеву нужно «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха».

До этого премьер-министр Эстонии отметила, что совершает политическое самоубийство во имя благополучия страны. Она повысила налоги, чтобы покрыть оборонные нужды республики, и объяснила это необходимостью.