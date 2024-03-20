«Какой-то срыв»: друг королевской семьи объяснил «исчезновение» Миддлтон Друг Кейт Миддлтон: принцесса не справилась с навалившимся на нее давлением

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не справилась с навалившимся на нее давлением, заявил РЕН ТВ друг королевской семьи Бен Дункан. Таким образом он объяснил «исчезновение» принцессы Уэльской, отметив, что, возможно, ей необходимо было отвлечься от королевской жизни.

В чем я точно уверен — так в том, что что-то идет не так. То ли это какой-то срыв, то ли просто необходимость отвлечься от рутины, королевской жизни, потому что это большая работа, — рассказал Дункан.

Также собеседник задался вопросом, может ли общественность быть уверенна, что на недавних фотографиях действительно запечатлены Кейт Миддлтон с супругом, выходящие из фермерского магазина. Он добавил, что принцесса Уэльская на самом деле перенесла операцию, после которой ей нужно было находиться в больнице три дня, но принцесса осталась в медицинском учреждении на две недели.

Она восстанавливалась, но от нее не было никаких новостей до сегодняшнего дня: ее заметили около магазина рядом с домом, — отметил Дункан.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.