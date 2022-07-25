«Какая чушь»: британцы недовольны проведением Евровидения-2023 у себя Читатели газеты Daily Express недовольны решением Британии провести Евровидение-2023 у себя

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look press

Читатели газеты Daily Express раскритиковали решение Британии принять у себя песенный конкурс «Евровидение-2023». По их словам, организация мероприятия обернется крупными расходами, которые выглядит неуместно на фоне кризисной ситуации в стране.

Как налогоплательщик я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь, — заявил BiRo.

Судя по всему, это будет стоить около €10 млн. Я очень сочувствую Украине и ее людям, но почему это всегда ложится на наши плечи? — пишет Lellypoos.

Европейский вещательный союз (EBU) решил провести Евровидение-2023 в Великобритании. Обязанности организатора мероприятия возьмет на себя телерадиокорпорация BBC. Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал.

В конце июня EBU подтвердил, что Евровидение-2023 не будет проходить на территории Украины. При этом украинские власти выразили категорическое несогласие с таким решением, заявив, что текущая ситуация позволяет принять участников конкурса из разных стран.