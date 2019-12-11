Хотя первая за три года встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Германии, России, Украины и Франции) ожидаемо не принесла прорывных решений, она стала значимым шагом как на пути российско-украинского урегулирования в целом, так и для президента Украины Владимира Зеленского в частности. Уже через неделю представители Киева, Москвы и ОБСЕ обсудят очередной этап обмена пленными. При этом, как показали события последних дней, нового Майдана, который многие пророчили Зеленскому по итогам парижских переговоров, удалось избежать.

На 18 декабря назначено очередное заседание трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе. Входящие в неё представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), как ожидается, обсудят первый этап обмена в формате «всех на всех». Как сообщила украинскому агентству УНИАН Валерия Лутковская, входящая в гуманитарную подгруппу ТКГ, Киев рассчитывает на возвращение из Донбасса 77 удерживаемых там человек.

Это подтверждённые лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека), — уточнила представитель Украины.

Кроме того, по словам Лутковской, уже запланирован и второй этап обмена, в ходе него должны быть возвращены те люди, которые находятся в заключении в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), но чьё точное место пребывания пока не установлено.

Прогресс в вопросе обмена заключёнными можно расценить как позитивный итог встречи «нормандской четвёрки» для Владимира Зеленского, перед которым в Париже стояли не только внешние, но и внутриполитические вызовы. Некоторые наблюдатели предполагали, что возможная «сдача позиций» на саммите способна привести к новому Майдану на Украине — уже против действующего президента. Своеобразным сигналом к этому была и предшествовавшая встрече статья украинского экс-лидера Петра Порошенко, в которой он настоятельно рекомендовал Зеленскому не вступать в двусторонние переговоры с Владимиром Путиным и избегать обсуждения газового вопроса в «нормандском формате». А в день парижского саммита украинская оппозиция провела на киевской площади Независимости акцию под лозунгом «Красные линии для Зе».

Глава Украины, как известно, советами своего предшественника в итоге пренебрёг. Но, похоже, не проиграл от этого и «красных линий», даже по мнению некоторых его противников, не пересёк. В частности, как отметил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, «Зеленский нас всех услышал и хорошо понял».

К большинству красных линий на этой встрече N4 («нормандской четвёрки». — NEWS.ru) он даже не подошёл, а выступление будто бы Порошенко написал. Ну и разделение газового и политического аспектов было правильным, — подчеркнул парламентарий.

Схожую точку зрения высказал в разговоре с NEWS.ru и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, в Париже не произошло ничего такого, за что оппоненты Зеленского могли бы выдвинуть ему претензии и что они могли бы подать как «зраду», предательство.

Важно и то, что президент перед встречей «нормандской четвёрки» сумел, как мне видится, достаточно успешно заручиться поддержкой украинского политического истеблишмента. Он провёл встречу и с руководителями МВД, СБУ, и с военными, и с представителями энергетической отрасли. То есть он вместе с ними разделил ответственность за все принятые решения. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Третий фактор, по мнению эксперта, заключается в том, что сама фигура Порошенко в связи с расследованиями вокруг него не может быть объединяющей для противников Зеленского. В итоге намечавшийся, по мнению некоторых, Майдан, так и не случился, и даже тот протест, который вроде бы имел место, свернулся.