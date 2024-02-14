«Как из комиссионки»: Киселев разнес наряд Макрона во время визита в Швецию Киселев сравнил наряд Макрона с одеждой из комиссионки

Фото: IMAGO/imago-images/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил наряд президента Франции Эммануэля Макрона с одеждой из комиссионки. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Вести недели», обсуждая визит французского лидера в Швецию.

Канал «Россия 1» показал фото, на котором были запечатлены король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, а также французский президент и его супруга Брижит Макрон. Киселев восхитился образами первых леди, подчеркнув, что королева Сильвия выбрала для мероприятия платье «моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка», а Брижит — «оттенка перванш». При этом от образа президента Франции он остался не в восторге.

Фрак был взят в комиссионке и явно с чужого плеча, — предположил он.

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