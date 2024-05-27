«Как с этим бороться?»: Зеленский назвал серьезную угрозу со стороны ВС РФ Зеленский: удары российских КАБов стали серьезной проблемой для Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Российские корректируемые авиационные бомбы наносят серьезный урон украинским военным, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВС РФ применяет свыше 3 тысяч КАБов в месяц. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов в месяц, — сказал он.

Зеленский отметил, что у ВСУ нет такого количества ПВО, чтобы противостоять российским ударам. Выступая на пресс-конференции, он задался вопросом: «Как с этим бороться?».

Минобороны России ранее сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорнику ВСУ и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

До этого Зеленский отмечал, что прорыв российских войск в Харьковской области произошел из-за нехватки средств ПВО. По его словам, также роль сыграло промедление западных стран с поставками оружия.